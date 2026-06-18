Трамп: у Ирана может быть собственная ядерная программа

«Немного сложно, когда вы говорите, что кто-то этого хочет, у других это есть, а вы не позволяете им (Ирану — Ъ) это использовать для электроснабжения и тому подобного. Это всегда немного сложно. Нужно проявлять здравый смысл», — отметил Дональд Трамп.