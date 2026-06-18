Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: у Ирана может быть собственная ядерная программа

Президент США Дональд Трамп допустил, что у Ирана будет сохранена собственная ядерная программа. Об этом он заявил 17 июня на саммите G7 во Франции, выступая вместе с госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.

Президент США Дональд Трамп допустил, что у Ирана будет сохранена собственная ядерная программа. Об этом он заявил 17 июня на саммите G7 во Франции, выступая вместе с госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.

«Немного сложно, когда вы говорите, что кто-то этого хочет, у других это есть, а вы не позволяете им (Ирану — Ъ) это использовать для электроснабжения и тому подобного. Это всегда немного сложно. Нужно проявлять здравый смысл», — отметил Дональд Трамп.

Как сообщает The New Republic, новое заявление является «резким отступлением» от предыдущих заявлений Трампа в ходе войны с Ираном о намерении уничтожить любой ядерный потенциал. Если окончательное мирное соглашение между Ираном и США не будет содержать никаких ограничений на ядерную программу страны, «оно будет фактически хуже, чем соглашение СВПД 2015 года с Ираном», заключает издание.

Дональд Трамп объявил о подписании печатной копии соглашения между США и Ираном. Подписание состоялось во время ужина в Версале с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ранее о подписании меморандума о взаимопонимании заявлял представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам. Они продлятся 60 дней.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше