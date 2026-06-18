Боец Барс: БПЛА «Севера» уничтожили замаскированное укрытие ВСУ

КУРСК, 18 июня. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» совместно с разведчиками уничтожил замаскированное укрытие ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС командир расчета с позывным Барс.
«Разведчики вскрыли хорошо замаскированное укрытие противника в лесополосе — сверху накрыто ветками и маскировочной сетью, с воздуха практически не видно. Но наши операторы заметили характерную тепловую сигнатуру и натоптанные тропы. Координаты передали нам — мы оперативно подняли расчеты FPV-дронов. В результате прямого попадания укрытие полностью разрушено, противник понес потери», — рассказал командир расчета с позывным Барс.
Он добавил, что в ходе уничтожения расчеты вели работу двумя бортами: первый дрон зашел с фланга и поразил входную группу, второй залетел непосредственно сверху, где находилась живая сила и, предположительно, боеприпасы ВСУ.