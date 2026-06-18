Фидан сообщил, что позиция России по Украине не изменилась

СТАМБУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Позиция властей России в вопросах урегулирования на Украине не изменилась, они защищает благополучие своей страны. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан газете T? rk?ye по итогам двустороннего визита в РФ, который состоялся 16−17 июня.