Фидан сообщил, что позиция России по Украине не изменилась

СТАМБУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Позиция властей России в вопросах урегулирования на Украине не изменилась, они защищает благополучие своей страны. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан газете T? rk?ye по итогам двустороннего визита в РФ, который состоялся 16−17 июня.
«Они [власти РФ] защищают благополучие своей страны в рамках определенных принципов, готовы к конструктивному подходу. В ходе моих контактов в России я заметил, что взгляды российских чиновников на вопросе Украины не изменились», — отметил он.
Ранее Фидан выразил надежду, что украинский конфликт будет урегулирован за столом переговоров. «В этом контексте мы еще раз подтвердили свою готовность оказать всестороннюю поддержку, включая организацию последующих переговоров», — написал глава турецкого МИД в X по итогам визита.
В рамках визита Фидан провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, помощником президента РФ и главным переговорщиком по Украине Владимиром Мединским, советником президента Игорем Левитиным, секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу, директорами ФСБ и СВР Александром Бортниковым и Сергеем Нарышкиным, а также с начальником ГРУ Игорем Костюковым.