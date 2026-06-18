Источник сообщил о колоссальных потерях ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Сумскую область перебросили силы специальных операций ВСУ из-за колоссальных потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебросило в Сумскую область группы элитного 73-го морского центра ССО ВСУ», — сказал собеседник агентства.
По его данным, штурмовые отряды российской группировки войск «Север» потеснили противника на 19 участках на глубину до 700 метров.
Представитель силовых структур также уточнил, что переброшенное подразделение уже принимало участие в боях в этом регионе летом 2025 года, но понесло потери. В результате его вывели для восстановления боеспособности.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
Там действует группировка «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.