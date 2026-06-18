Несколько дронов прорвались к НПЗ в Москве

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, нескольким беспилотным летательным аппаратам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Власти принимают меры по устранению последствий произошедшего.
Кроме того, фрагменты сбитых дронов упали на территории торгового комплекса Садовод. В результате были зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры, однако, по предварительным данным, пострадавших нет.
На местах работают экстренные службы, которые проводят обследование территории и ликвидируют последствия падения обломков.
По информации городских властей, за утро средства ПВО уничтожили 33 беспилотника на подступах к столице.
На фоне атаки временные ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.
Городские службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты продолжают мониторинг обстановки, проверяют места падения обломков и оценивают возможный ущерб объектам инфраструктуры, оказавшимся в зоне атаки.
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