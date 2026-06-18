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Житель Кузбасса получил срок за организацию экстремистской организации

Житель Кузбасса получил шесть лет за организацию экстремистского объединения.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 18 июн — РИА Новости. Жителю города Прокопьевска Кемеровской области назначено наказание в виде шести лет лишения свободы за организацию деятельности экстремистского объединения, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Установлено, что… с июня 2022 года по январь 2025 года осужденный, зная, что решением суда организация признана экстремистской и ее деятельность в Российской Федерации запрещена, продолжил осуществлять организацию деятельности данного объединения, в том числе проводил собрания участников и беседы, пропагандирующие деятельность организации», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что экстремистская деятельность фигуранта выявлена сотрудниками регионального УФСБ. Материалы переданы в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе расследования следователями проведен обыск в квартире осужденного, изъяты документы и электронные носители информации.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Прокопьевска.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)… Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях и организациях сроком на пять лет с ограничением свободы на один год», — сообщили в ведомстве.