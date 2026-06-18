Житель Кузбасса получил срок за организацию экстремистской организации

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)… Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях и организациях сроком на пять лет с ограничением свободы на один год», — сообщили в ведомстве.