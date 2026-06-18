«Не картошку везут»: Посол РФ раскрыл, как украинские самолёты садятся в Молдавии

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Речь идёт о блоке «Основы», который включает вопросы правосудия, соблюдения прав человека, функционирования государственных институтов и обеспечения свобод граждан. Этот этап считается отправной точкой всего переговорного процесса. В Еврокомиссии отмечали, что закрыть первый кластер стороны смогут только после выполнения полного перечня требований, предусмотренных европейским законодательством.