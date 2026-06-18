В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что сделать в день принесения «Троицы»

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Молитвенно почтить день возвращения Церкви «Троицы» Рублева можно на праздничных богослужениях в Троице-Сергиевой лавре 21−22 июня, если присутствовать не получится, помолиться можно и в других храмах, рассказала РИА Новости пресс-секретарь наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла (Зинковского) Юлия Буславская.
«Принесение в лавру “Троицы” Рублева стало официальным праздником в церковном календаре. Владыка-наместник епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) 21 июня в 17.00 проведет Всенощное бдение в Троицком соборе лавры, где находятся мощи преподобного Сергия Радонежского и “Троица” Рублева. А 22 июня там же с 7.30 до 10 утра пройдет литургия и благодарственный молебен за принесение иконы», — сказала Буславская.
Она отметила, что по опыту прошлого года паломников 21−22 июня в монастыре ожидают «не меньше, чем на сам праздник Святой Троицы».
«Мы всех приглашаем посетить богослужения, помолиться соборно перед древней иконой. А тем, кто не сможет присутствовать в Лавре, можно почтить этот день молитвой в других храмах, зажечь свечи, заказать благодарственный молебен за принесение — возвращение Церкви этой иконы. Также на наших ресурсах можно будет посмотреть проповедь, часть богослужения, новости, фотографии», — заключила собеседница агентства.
Икона «Святая Троица» была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2023 году президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. «Троица» 22 июня 2024 года была доставлена из столичного храма Христа Спасителя в лавру, которая находится в подмосковном Сергиевом Посаде. Икону поместили в иконостас Троицкого собора в специальный киот. В том же году в РПЦ установили на 22 июня ежегодное празднование дня принесения «Троицы» Рублева в Троице-Сергиеву лавру.