В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что сделать в день принесения «Троицы»

Икона «Святая Троица» была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2023 году президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. «Троица» 22 июня 2024 года была доставлена из столичного храма Христа Спасителя в лавру, которая находится в подмосковном Сергиевом Посаде. Икону поместили в иконостас Троицкого собора в специальный киот. В том же году в РПЦ установили на 22 июня ежегодное празднование дня принесения «Троицы» Рублева в Троице-Сергиеву лавру.