ТАСС: солдат ВСУ «обнуляют» за неоплату «добровольного взноса» за место в тылу

В случае отказа от покупки места в тылу мобилизованные в 112-ю бригаду могут быть распределены в Харьковскую и Сумскую области также для оборудования позиций, добавили силовики. «В случае же если военнослужащий согласился приобрести должность в Киевской или Черниговской области, а потом не смог заплатить, его в течение двух-трех дней прикомандировывают к 32-й бригаде для “обнуления”, — сказали там.