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ТАСС: солдат ВСУ «обнуляют» за неоплату «добровольного взноса» за место в тылу

В российских силовых структурах рассказали, что выплата составляет 32,4 тыс. рублей в месяц.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мобилизованных в 112-ю отдельную бригаду теробороны ВСУ обязывают покупать место в тылу ежемесячно за 20 тыс. гривен (32,4 тыс. рублей), в случае неоплаты их «обнуляют». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что в Черниговской области подразделения привилегированной столичной 112-й бригады возводят фортификационные сооружения.

«За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты должны ежемесячно отдавать около 20 тыс. гривен, в случае отказа от “добровольного взноса” военнослужащего прикомандировывают в состав 32-й отдельной мехбригады ВСУ, несущей колоссальные потери на оккупированных националистами территориях ДНР», — отметили в силовых структурах.

В случае отказа от покупки места в тылу мобилизованные в 112-ю бригаду могут быть распределены в Харьковскую и Сумскую области также для оборудования позиций, добавили силовики. «В случае же если военнослужащий согласился приобрести должность в Киевской или Черниговской области, а потом не смог заплатить, его в течение двух-трех дней прикомандировывают к 32-й бригаде для “обнуления”, — сказали там.