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В Электростали из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

В Электростали обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, пострадала женщина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Обломки БПЛА повредили кровлю частного дома в подмосковной Электростали, пострадала женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы», — написал Воробьев в своем канале на платформе «Макс».

Он добавил, что в результате падения обломков также загорелся автомобиль, возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.

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