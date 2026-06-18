Казань и Ханой обменяются опытом строительства и развития метро

Мэр Казани Ильсур Метшин и секретарь городского комитета партии Ханоя Чан Дык Тханг обсудили сотрудничество в сфере метрополитена. Встреча прошла в казанской Ратуше, сообщает пресс-центр мэрии.
Казанская сторона представила ключевые показатели работы подземки: одна линия длиной около 17 километров, 11 станций и почти 500 миллионов перевезённых пассажиров за всё время. Только в 2025 году пассажиропоток превысил 40 миллионов человек. Казанский метрополитен стал первым в России полностью цифровым и одним из первых перешёл на безналичную оплату.
В Ханое уже действует более 20 километров линий, ещё 80 находятся в стройке. В планах — сеть из 22 линий общей протяжённостью почти 1200 километров. Стороны договорились продолжать обмен опытом и совместно развивать транспортные системы.