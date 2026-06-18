Казань и Ханой обменяются опытом строительства и развития метро

Казанская сторона представила ключевые показатели работы подземки: одна линия длиной около 17 километров, 11 станций и почти 500 миллионов перевезённых пассажиров за всё время. Только в 2025 году пассажиропоток превысил 40 миллионов человек. Казанский метрополитен стал первым в России полностью цифровым и одним из первых перешёл на безналичную оплату.