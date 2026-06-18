Москва последовательно заявляет, что поставки оружия Киеву препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны Североатлантического альянса в конфликт и представляют собой «игру с огнём». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспортные средства с вооружением, предназначенным для ВСУ, будут рассматриваться как законные военные цели. В Кремле также отмечали, что насыщение Украины западным оружием не помогает переговорному процессу и приведет к негативным последствиям.