В Подмосковье после атаки БПЛА повреждения получили несколько дачных домов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Несколько частных дачных домов повреждены в Подмосковье после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет… В Павловском Посаде, в СНТ “Дружба” деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Воробьев в своем канале на платформе «Макс».
Также, по его словам, в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется.