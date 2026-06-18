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В Подмосковье после атаки БПЛА повреждения получили несколько дачных домов

Воробьев: в Подмосковье из-за атаки БПЛА повреждены несколько дачных домов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Несколько частных дачных домов повреждены в Подмосковье после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет… В Павловском Посаде, в СНТ “Дружба” деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Воробьев в своем канале на платформе «Макс».

Также, по его словам, в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется.

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