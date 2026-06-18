Командир Крупный: ВСУ в Константиновке минируют тела погибших сослуживцев

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины минируют тела своих погибших сослуживцев с целью нанесения поражения российским военным. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового батальона полка 1194 Южной группировки войск с позывным Крупный.
«После себя [противник в Константиновке] минирование оставляет, самое вот пакостное, и не стесняются они (украинские военные — прим. ТАСС) своих же минируют, трупы», — сказал он.
Командир отметил, что раньше такая практика применялась в отношении тел противников, а не своих сослуживцев. По его оценке, это свидетельствует о том, что командование ВСУ относится к личному составу как к «расходному материалу».