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Командир Крупный: ВСУ в Константиновке минируют тела погибших сослуживцев

Раньше такая практика применялась в отношении тел противников, отметил командир штурмового батальона полка 1194 Южной группировки войск.

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины минируют тела своих погибших сослуживцев с целью нанесения поражения российским военным. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового батальона полка 1194 Южной группировки войск с позывным Крупный.

«После себя [противник в Константиновке] минирование оставляет, самое вот пакостное, и не стесняются они (украинские военные — прим. ТАСС) своих же минируют, трупы», — сказал он.

Командир отметил, что раньше такая практика применялась в отношении тел противников, а не своих сослуживцев. По его оценке, это свидетельствует о том, что командование ВСУ относится к личному составу как к «расходному материалу».