Саммит Россия — АСЕАН в Казани: ключевые события 18 июня

Кроме того, с 16 по 19 июня в Центре уникального мастерства в Казани проходит выставка «Сделано в Татарстане», приуроченная к саммиту. На ней представлены образцы продукции и технологические разработки ведущих предприятий республики, а также экспозиции промышленного, научного, медицинского и туристического потенциала Татарстана.