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Саммит Россия — АСЕАН в Казани: ключевые события 18 июня

Основные мероприятия саммита Россия — АСЕАН пройдут 18 июня в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: ИА Татар-информ

Утром президент России Владимир Путин встретит глав делегаций стран-участниц форума. После этого состоится традиционная церемония совместного фотографирования лидеров.

Центральным событием дня станет пленарное заседание, которое откроют сопредседатели саммита — президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. После открытой части обсуждение продолжится в закрытом формате.

Далее программа предусматривает рабочий завтрак глав делегаций, в ходе которого планируется обсудить вопросы интеграционных процессов в Евразии. По итогам дня ожидаются заявления для СМИ Владимира Путина и Фердинанда Маркоса-младшего.

Кроме того, с 16 по 19 июня в Центре уникального мастерства в Казани проходит выставка «Сделано в Татарстане», приуроченная к саммиту. На ней представлены образцы продукции и технологические разработки ведущих предприятий республики, а также экспозиции промышленного, научного, медицинского и туристического потенциала Татарстана.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию диалогового партнерства России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана в 1967 году и включает одиннадцать постоянных стран-участниц: Бруней, Восточный Тимор (с октября 2025 года), Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Папуа — Новая Гвинея имеет статус особого наблюдателя.

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