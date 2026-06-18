Саммит Россия — АСЕАН в Казани: ключевые события 18 июня

Утром президент России Владимир Путин встретит глав делегаций стран-участниц форума. После этого состоится традиционная церемония совместного фотографирования лидеров.
Центральным событием дня станет пленарное заседание, которое откроют сопредседатели саммита — президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. После открытой части обсуждение продолжится в закрытом формате.
Далее программа предусматривает рабочий завтрак глав делегаций, в ходе которого планируется обсудить вопросы интеграционных процессов в Евразии. По итогам дня ожидаются заявления для СМИ Владимира Путина и Фердинанда Маркоса-младшего.
Кроме того, с 16 по 19 июня в Центре уникального мастерства в Казани проходит выставка «Сделано в Татарстане», приуроченная к саммиту. На ней представлены образцы продукции и технологические разработки ведущих предприятий республики, а также экспозиции промышленного, научного, медицинского и туристического потенциала Татарстана.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию диалогового партнерства России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана в 1967 году и включает одиннадцать постоянных стран-участниц: Бруней, Восточный Тимор (с октября 2025 года), Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Папуа — Новая Гвинея имеет статус особого наблюдателя.