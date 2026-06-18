В результате атаки БПЛА в Люберцах был повреждён фитнес-центр

Фитнес-центр и промышленный объект повреждены в Люберцах, а на кровле торгового центра «Белая дача» произошло возгорание из-за падения обломков беспилотников.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, в городе зафиксировано несколько точек падения фрагментов БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В одном из случаев обломки упали на крышу торгового центра, начался пожар. Информация о его площади и возможных пострадавших уточняется.
Ранее Воробьёв сообщил, что в подмосковном Жуковском беспилотный аппарат врезался в многоквартирный дом, пострадавших нет.