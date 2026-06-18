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В результате атаки БПЛА в Люберцах был повреждён фитнес-центр

Фитнес-центр и промышленный объект повреждены в Люберцах, а на кровле торгового центра «Белая дача» произошло возгорание из-за падения обломков беспилотников.

Фитнес-центр и промышленный объект повреждены в Люберцах, а на кровле торгового центра «Белая дача» произошло возгорание из-за падения обломков беспилотников.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, в городе зафиксировано несколько точек падения фрагментов БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В одном из случаев обломки упали на крышу торгового центра, начался пожар. Информация о его площади и возможных пострадавших уточняется.

Ранее Воробьёв сообщил, что в подмосковном Жуковском беспилотный аппарат врезался в многоквартирный дом, пострадавших нет.

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