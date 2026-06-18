Израиль вызвал посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о холокосте

Тем временем Израиль продолжает наращивать контроль над сектором Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны вскоре будет контролировать 70% территории анклава, тогда как сейчас под её властью находится более 60%. Одновременно с этим США представили план превращения разрушенного сектора в футуристический курортный мегаполис, хотя в презентации не уточняется, где будут жить два миллиона палестинцев во время реконструкции, а реализуемость проекта вызывает сомнения у американских чиновников. Ситуация в Газе остаётся критической: соглашение о прекращении огня постоянно нарушается, а гуманитарная катастрофа продолжает усугубляться.