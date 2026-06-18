ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский просчитался в укреплении обороны на участке Краматорск — Дружковка в ДНР, российские войска начали наступать на агломерацию с юга и севера, чего противник не ожидал. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что оборона ВСУ на участке Краматорск — Дружковка проседает на многих участках, у Киева не хватает ресурсов наращивать обороноспособность своих подразделений.
«Сырский (главком ВСУ Александр Сырский — прим. ТАСС) посчитал, что мы будем давить [на участке Краматорск — Дружковка] именно с восточного направления, поэтому основные резервы и ресурсы были кинуты как раз на эту гряду, на укрепрайоны, а заход с севера и с юга в данную агломерацию они не сильно-то и ожидали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.
Марочко уточнил, что, терпя поражение, украинское командование «спохватилось» и начало бросать на данный участок фронта «так называемый винегрет». «Это уже излюбленная тактика Сырского, когда бусифицированные мешаются с теми подразделениями, которые более-менее боеспособны. Таким образом, он усиливает те подразделения, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Но те же самые элитные подразделения несли бы меньшие потери, если бы работали самостоятельно», — сообщил военный эксперт.
Солдаты ВСУ активно критикуют подход главкома украинской армии Александра Сырского по формированию подразделений: на линии фронта Сырский объединяет неподготовленных солдат с националистами из запрещенных в РФ «Айдара», «Азова» (признан террористической организацией) и «Правого сектора» (признан экстремистской организацией), заявлял ранее ТАСС Марочко.