Марочко: Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска

«Сырский (главком ВСУ Александр Сырский — прим. ТАСС) посчитал, что мы будем давить [на участке Краматорск — Дружковка] именно с восточного направления, поэтому основные резервы и ресурсы были кинуты как раз на эту гряду, на укрепрайоны, а заход с севера и с юга в данную агломерацию они не сильно-то и ожидали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.