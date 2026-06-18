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Командир Орлан: группировка «Север» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ

Военный рассказал, что цель поразили артиллерийские подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

КУРСК, 18 июня. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты совместно с разведкой беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательного подразделения БПС с позывным Орлан.

«Разведчики БПС засекли активность вражеских дронов и вычислили пункт управления, откуда противник координировал полеты своих БПЛА и корректировал огонь по нашим позициям. Объект был хорошо замаскирован, но наши операторы вскрыли его по тепловым сигнатурам и характерным антеннам. Координаты передали артиллеристам, те отработали оперативно и точно — накрыли цель прямым попаданием», — рассказал он.

Орлан добавил, что пункт управления БПЛА был уничтожен: оборудование разбито, операторы ликвидированы. «Противник потерял возможность управлять своими дронами на этом направлении, что серьезно осложнило ему ведение разведки и корректировку огня. Работаем в связке с артиллерией — результат отличный», — пояснил командир разведывательного расчета БПС.

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