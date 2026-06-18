Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий политик связала заявления о России с наследием 1945 года

В Германии раскритиковали заявления ряда европейских политиков и военных в адрес России.

В Германии раскритиковали заявления ряда европейских политиков и военных в адрес России. Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», бывший депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что подобная риторика напоминает реваншистские настроения, связанные с итогами Второй мировой войны.

В публикации для блога NachDenkSeiten она обратила внимание на высказывания представителей европейских политических и военных кругов, касающиеся России. В частности, Дагделен упомянула главу ВВС Германии Хольгера Ноймана, который, по ее словам, допускал возможность ударов по российской территории, включая Кольский полуостров, Калининград и Черноморский регион.

Также она сослалась на заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и политика Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера. По мнению Дагделен, подобные оценки и призывы свидетельствуют о стремлении части европейского истеблишмента к политике давления на Россию.

Эксперт заявила, что в ряде стран Евросоюза сохраняются идеи, связанные с претензиями на глобальное влияние. Она подчеркнула, что любые сценарии прямого противостояния с ядерной державой несут крайне высокие риски и могут привести к тяжелым последствиям.

На фоне этих заявлений Дагделен выступила против дальнейшей эскалации и предупредила об опасности конфронтационного курса. По ее мнению, попытки усилить давление на Москву способны лишь повысить угрозу масштабного кризиса.

В последние годы российские власти неоднократно заявляли о росте военной активности НАТО у западных границ страны. В Москве подчеркивают, что готовы к диалогу с альянсом на равноправной основе, однако считают необходимым отказ от дальнейшей милитаризации Европы. В свою очередь, НАТО объясняет расширение военных инициатив задачами по сдерживанию возможных угроз.

Читайте также: Европа готовит войну с Россией без уверенности в нападении Москвы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше