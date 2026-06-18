Немецкий политик связала заявления о России с наследием 1945 года

В последние годы российские власти неоднократно заявляли о росте военной активности НАТО у западных границ страны. В Москве подчеркивают, что готовы к диалогу с альянсом на равноправной основе, однако считают необходимым отказ от дальнейшей милитаризации Европы. В свою очередь, НАТО объясняет расширение военных инициатив задачами по сдерживанию возможных угроз.