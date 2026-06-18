В Германии раскритиковали заявления ряда европейских политиков и военных в адрес России. Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», бывший депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что подобная риторика напоминает реваншистские настроения, связанные с итогами Второй мировой войны.
В публикации для блога NachDenkSeiten она обратила внимание на высказывания представителей европейских политических и военных кругов, касающиеся России. В частности, Дагделен упомянула главу ВВС Германии Хольгера Ноймана, который, по ее словам, допускал возможность ударов по российской территории, включая Кольский полуостров, Калининград и Черноморский регион.
Также она сослалась на заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и политика Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера. По мнению Дагделен, подобные оценки и призывы свидетельствуют о стремлении части европейского истеблишмента к политике давления на Россию.
Эксперт заявила, что в ряде стран Евросоюза сохраняются идеи, связанные с претензиями на глобальное влияние. Она подчеркнула, что любые сценарии прямого противостояния с ядерной державой несут крайне высокие риски и могут привести к тяжелым последствиям.
На фоне этих заявлений Дагделен выступила против дальнейшей эскалации и предупредила об опасности конфронтационного курса. По ее мнению, попытки усилить давление на Москву способны лишь повысить угрозу масштабного кризиса.
В последние годы российские власти неоднократно заявляли о росте военной активности НАТО у западных границ страны. В Москве подчеркивают, что готовы к диалогу с альянсом на равноправной основе, однако считают необходимым отказ от дальнейшей милитаризации Европы. В свою очередь, НАТО объясняет расширение военных инициатив задачами по сдерживанию возможных угроз.
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