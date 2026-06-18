В Евросовете подтвердили контакты с Россией по дипломатическим каналам

О возможности контактов с Москвой Кошта говорил и ранее. В мае он заявил, что страны Евросоюза обладают потенциалом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным и обсуждают этот вопрос между собой. При этом глава Евросовета подчеркивал, что Брюссель не намерен вмешиваться в переговорные усилия США и пока не видит признаков готовности Москвы к полноценному диалогу с ЕС.