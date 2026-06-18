В Евросовете подтвердили контакты с Россией по дипломатическим каналам

В структурах Европейского совета подтвердили наличие недавних контактов с Россией, однако подчеркнули, что они не затрагивали принципиальных вопросов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника аппарата председателя Евросовета Антониу Кошты, принимавшего участие в соответствующих переговорах.
По словам собеседника издания, состоявшиеся контакты носили ограниченный характер и не касались тем, которые можно считать содержательными переговорами. Вместе с тем он отметил, что Евросоюз заинтересован в сохранении каналов связи с Москвой, поскольку у объединения есть собственные интересы, требующие защиты.
Источник подчеркнул, что именно этим объясняется необходимость поддержания дипломатических контактов. Он также сообщил, что Кошта координировал свои действия с лидерами европейских государств, обсуждая возможные форматы взаимодействия с Россией и круг вопросов, которые могут быть вынесены на обсуждение в будущем.
При этом в аппарате Евросовета подчеркнули, что структура не выступает посредником между Москвой и Киевом. Еще один европейский дипломат заявил Politico, что у Европейского совета нет соответствующего мандата для выполнения такой роли.
По данным издания, тема участия Европы в возможном переговорном процессе по Украине может быть поднята на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе. Однако источники не ожидают, что по итогам обсуждения будет принято решение о назначении конкретного представителя, который возглавит контакты с российской стороной.
Накануне агентство Bloomberg сообщало, что аппарат Антониу Кошты пытается выстроить неофициальный канал коммуникации с Кремлем. По данным источников агентства, главный советник председателя Евросовета как минимум дважды созванивался со своим российским коллегой для подготовки почвы под возможный диалог в дальнейшем.
О возможности контактов с Москвой Кошта говорил и ранее. В мае он заявил, что страны Евросоюза обладают потенциалом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным и обсуждают этот вопрос между собой. При этом глава Евросовета подчеркивал, что Брюссель не намерен вмешиваться в переговорные усилия США и пока не видит признаков готовности Москвы к полноценному диалогу с ЕС.
Российский президент в том же месяце заявил, что Москва остается открытой для переговоров с европейскими странами. По мнению Путина, одним из возможных переговорщиков мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Несмотря на это, внутри Евросоюза сохраняются разные подходы к вопросу взаимодействия с Россией. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что время для переговоров между Брюсселем и Москвой еще не пришло. Она также сообщила о подготовке 21-го пакета санкций, который, по замыслу ЕС, должен усилить давление на Россию.
Одновременно в Европе звучат и другие оценки. Президент Финляндии Александр Стубб недавно выступил за то, чтобы именно европейские страны стали инициаторами начала переговорного процесса по украинскому урегулированию.
Вопрос будущих контактов между Россией и Евросоюзом обсуждается на фоне международных консультаций по Украине. Одной из тем саммита G7 во Франции стала выработка общего подхода к возможным путям урегулирования конфликта.
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