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Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026

Сборная Колумбии одержала победу над командой Узбекистана в матче первого тура группы K чемпионата мира — 2026.

Сборная Колумбии одержала победу над командой Узбекистана в матче первого тура группы K чемпионата мира — 2026.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Первыми забили колумбийцы: на 40-й минуте Даниэль Мехия с лёта направил мяч под перекладину. Спустя 20 минут узбекистанцы вернули равенство в игре усилиями экс-игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Через пять минут ошибка сборной Узбекистана привела ко второму пропущенному голу. Уже в компенсированное время Хаминтон Кампас поставил окончательную точку в матче, ударом головой замкнув мяч в сетку.

Таким образом, Колумбия возглавила группу K, набрав три очка. Узбекистан расположился на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Англия выиграла три подряд стартовых матча ЧМ по футболу впервые в истории.