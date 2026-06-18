Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026

Сборная Колумбии одержала победу над командой Узбекистана в матче первого тура группы K чемпионата мира — 2026.
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Первыми забили колумбийцы: на 40-й минуте Даниэль Мехия с лёта направил мяч под перекладину. Спустя 20 минут узбекистанцы вернули равенство в игре усилиями экс-игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Через пять минут ошибка сборной Узбекистана привела ко второму пропущенному голу. Уже в компенсированное время Хаминтон Кампас поставил окончательную точку в матче, ударом головой замкнув мяч в сетку.
Таким образом, Колумбия возглавила группу K, набрав три очка. Узбекистан расположился на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что Англия выиграла три подряд стартовых матча ЧМ по футболу впервые в истории.