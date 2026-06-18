Фидан: Россия и Турция не видят препятствий для совместной работы

«Мы наладили с россиянами совершенно особые отношения: даже в тех случаях, когда у нас возникали очень серьезные проблемы, нам удавалось наладить сотрудничество и укрепить доверие», — указано в заявлении главы внешнеполитического ведомства (цитата по Turkye).