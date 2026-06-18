В Киеве пообещали превратить Крым в остров и осложнить снабжение

В материале утверждается, что в июне 2026 года Украина продолжает действия, направленные на осложнение логистики полуострова. В частности, речь идет об ударах по объектам транспортной инфраструктуры в районе Армянска и Чонгара, а также о применении беспилотников вблизи ряда маршрутов снабжения. Вместе с тем авторы подчеркивают, что эти действия привели к снижению интенсивности перевозок, но не к полной остановке транспортного сообщения.