Вероятность новой победы Нетаньяху на выборах оценили

По словам политолога, популярность правящей партии «Ликуд» остается относительно высокой, но ее поддержка недостаточна для формирования устойчивой коалиции по итогам выборов. В связи с этим их результат остается неопределенным, и одним из сценариев может стать потеря власти Биньямином Нетаньяху.