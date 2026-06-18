Вероятность новой победы Нетаньяху на выборах оценили

На это в комментарии «Ленте.ру» указала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.
«Вполне вероятной представляется потеря Биньямином Нетаньяху лидирующей позиции на израильском политическом поле», — спрогнозировала она.
По словам политолога, популярность правящей партии «Ликуд» остается относительно высокой, но ее поддержка недостаточна для формирования устойчивой коалиции по итогам выборов. В связи с этим их результат остается неопределенным, и одним из сценариев может стать потеря власти Биньямином Нетаньяху.