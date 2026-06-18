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Боец Гефест: одно попадание уничтожает робототехнический комплекс ВСУ

Военнослужащий также сообщил, что за последнюю неделю военнослужащие «Севера» уничтожили более десяти украинских НРТК.

БЕЛГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Командир взвода ударных БПЛА группировки войск «Север» с позывным Гефест рассказал ТАСС о том, что российские военнослужащие уничтожают наземные роботизированные комплексы (НРТК) ВСУ с одного удара. По его словам, после атаки машина доставки быстро сгорает из-за находящихся в ней легковоспламеняющихся снарядов.

«НРТК ВСУ достаточно простая цель для “Севера”. Роботизированный комплекс не спрячется и не пытается убежать. Достаточно одного попадания, чтобы уничтожить цель, так как на роботов обычно грузят легковоспламеняющийся вещи и снаряды», — рассказал собеседник агентства.

Гефест добавил, что за последнюю неделю военнослужащие «Севера» уничтожили более десяти украинских НРТК, перевозящих боеприпасы и продовольствие на труднодоступные позиции под Харьковом. «Уничтожение НРТК помогает нарушить логистику подразделений ВСУ в Харьковской области, из-за чего падает боеспособность украинских боевиков», — отметил он.

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