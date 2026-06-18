Крупный отметил, что украинское командование относится к своим военнослужащим как к «расходному материалу», несмотря на то, что некоторые из них идут воевать добровольно или по контракту. Он также добавил, что иногда из перехватов переговоров понятно как неуважительно они общаются друг с другом.