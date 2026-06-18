ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. ВСУ в городе Константиновка Донецкой Народной Республики открывают огонь по своим же сослуживцам, пытающимся сдаться в плен российским военнослужащим. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового батальона полка 1 194 Южной группировки войск с позывным Крупный.
«Потому что сколько раз я наблюдал, и в Константиновке и не на нашем направлении — выводят пленных, наши (российские военнослужащие — прим. ТАСС) например, ведут пленных, по ним начинают работать, противник начинает работать по ним. У них нет уважения к своим», — сказал он.
Крупный отметил, что украинское командование относится к своим военнослужащим как к «расходному материалу», несмотря на то, что некоторые из них идут воевать добровольно или по контракту. Он также добавил, что иногда из перехватов переговоров понятно как неуважительно они общаются друг с другом.