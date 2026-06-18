Китай поддержал стремление Ирана к суверенитету и безопасности

Как передает «Синьхуа», Ван И со своей стороны заявил, что Китай приветствует подписание первого этапа меморандума. Он подчеркнул, что «факты доказали, что сила и диктат не решают проблем, тогда как диалог и переговоры являются правильным выбором». Также дипломат отметил, что ключевым шагом на следующем этапе станет выполнение сторонами взятых обязательств и устранение ими различных помех. В частности, меморандум «должен быть реализован на деле, в том числе в части, касающейся прекращения Израилем военных операций против Ливана».