Китай поддержал стремление Ирана к суверенитету и безопасности

Министр иностранных дел Ирана проинформировал китайскую сторону о ситуации вокруг подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, а также поблагодарил КНР за активную роль в содействии переговорам и достижении соглашения.
«Ответственность за полное и надлежащее выполнение положений данного меморандума, особенно в части прекращения войны на всех фронтах, лежит на США», — приводит его слова агентство Tasnim. Также глава иранской дипломатии выразил надежду на то, что Иран и Китай смогут использовать возможности данного меморандума для развития двусторонних отношений, особенно в энергетической и экономической сферах.
Как передает «Синьхуа», Ван И со своей стороны заявил, что Китай приветствует подписание первого этапа меморандума. Он подчеркнул, что «факты доказали, что сила и диктат не решают проблем, тогда как диалог и переговоры являются правильным выбором». Также дипломат отметил, что ключевым шагом на следующем этапе станет выполнение сторонами взятых обязательств и устранение ими различных помех. В частности, меморандум «должен быть реализован на деле, в том числе в части, касающейся прекращения Израилем военных операций против Ливана».