Украинские каналы заявили о новом появлении российских «Бандеролей»

Это уже второй подобный эпизод за последние дни. Днем 15 июня украинские источники также сообщали о появлении ракет данного типа. Тогда речь шла о трех пусках по целям в Киеве. Как и в нынешнем случае, сведения распространялись через мониторинговые каналы и не получили официального подтверждения.