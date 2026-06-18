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Украинские каналы заявили о новом появлении российских «Бандеролей»

Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о появлении в воздушном пространстве страны двух малогабаритных крылатых ракет «Бандероль».

Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о появлении в воздушном пространстве страны двух малогабаритных крылатых ракет «Бандероль». Об этом пишет Telegram-канал «Повернутые на войне» со ссылкой на данные украинских каналов мониторинга.

По их утверждению, ракеты были замечены над Черниговской областью. Другие подробности маршрута полета, предполагаемых целей или результатов применения не приводятся. Официального подтверждения информации ни российская, ни украинская стороны не публиковали.

Это уже второй подобный эпизод за последние дни. Днем 15 июня украинские источники также сообщали о появлении ракет данного типа. Тогда речь шла о трех пусках по целям в Киеве. Как и в нынешнем случае, сведения распространялись через мониторинговые каналы и не получили официального подтверждения.

«Бандероль» считается одной из новейших российских разработок, однако достоверных сведений о ней в открытом доступе немного. Большая часть известных характеристик основана на публикациях СМИ и оценках профильных ресурсов.

Согласно распространенной информации, ракета оснащается турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro китайского производства. Утверждается, что масса боевой части составляет около 150 килограммов, а дальность применения достигает примерно 450 километров.

Исходя из заявленных параметров, «Бандероль» относится к классу малогабаритных крылатых ракет. Подобные изделия обычно предназначены для поражения целей на значительном удалении при сравнительно небольших размерах носителя и боевой части.

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