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Посол России рассказал, что ВСУ используют аэродром в Молдавии

На молдавском аэродроме Маркулешты посадку производят самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 июня, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

На молдавском аэродроме Маркулешты посадку производят самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 июня, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

— Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут, — уточнил он.

В связи с этим дипломат добавил, что у российской страны возникают особые вопросы к властям республики.

— И они касаются, прежде всего, соблюдения самими властями Республики Молдова собственного конституционного статуса как нейтрального государства, — цитирует Озерова РИА Новости.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский считает, что Европейский союз должен как можно быстрее принять государство в состав объединения.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится.

При этом 15 июня в ЕС стартовали переговоры по основным аспектам процесса вступления Украины и Молдавии. Церемония открытия состоялась в Люксембурге в кулуарах встречи глав МИД стран.

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