Посол России рассказал, что ВСУ используют аэродром в Молдавии

На молдавском аэродроме Маркулешты посадку производят самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 июня, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.
— Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут, — уточнил он.
В связи с этим дипломат добавил, что у российской страны возникают особые вопросы к властям республики.
— И они касаются, прежде всего, соблюдения самими властями Республики Молдова собственного конституционного статуса как нейтрального государства, — цитирует Озерова РИА Новости.
Тем временем украинский президент Владимир Зеленский считает, что Европейский союз должен как можно быстрее принять государство в состав объединения.
В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится.