Роналду не подошёл вместе с командой к болельщикам после матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не принял участия круге почёта своей команды после матч с ДР Конго на чемпионате мира — 2026.
41-летний форвард одним из первых покинул поле и направился в подтрибунное помещение с опущенной головой.
Остальные игроки сборной Португалии задержались на поле, поприветствовали трибуны и затем ушли в раздевалку.
Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.
Свой следующий матч сборная Португалии проведёт с командой Узбекистана 23 июня. ДР Конго, в свою очередь, встретится с Колумбией 24 июня.
Ранее сообщалось, что Португалия нанесла один удар в створ за весь первый тайм матча ЧМ-2026 с ДР Конго.