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Роналду не подошёл вместе с командой к болельщикам после матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не принял участия круге почёта своей команды после матч с ДР Конго на чемпионате мира — 2026.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не принял участия круге почёта своей команды после матч с ДР Конго на чемпионате мира — 2026.

41-летний форвард одним из первых покинул поле и направился в подтрибунное помещение с опущенной головой.

Остальные игроки сборной Португалии задержались на поле, поприветствовали трибуны и затем ушли в раздевалку.

Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.

Свой следующий матч сборная Португалии проведёт с командой Узбекистана 23 июня. ДР Конго, в свою очередь, встретится с Колумбией 24 июня.

Ранее сообщалось, что Португалия нанесла один удар в створ за весь первый тайм матча ЧМ-2026 с ДР Конго.