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Собянин: силы ПВО уничтожили 52 дрона, летевших на Москву

Над Москвой средствами ПВО уничтожены 52 беспилотника.

Над Москвой средствами ПВО уничтожены 52 беспилотника.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 43 беспилотников.

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