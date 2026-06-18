Южная Корея с июля обнулит тарифы на СПГ для сдерживания инфляции

Министерство финансов и экономики Южной Кореи анонсировало обнуление во втором полугодии тарифов на сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный нефтяной газ (СУГ) и сырую нефть, используемые для производства сжиженного газа. Об этом в четверг сообщает агентство «Рёнхап».