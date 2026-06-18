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Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В посёлке Ракитное мужчина получил ранение после удара беспилотника по территории коммерческого объекта. Он обратился к медикам, и после оказания помощи его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа женщина пострадала при детонации дрона. Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы. Раненой оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что женщина получила незначительное ранение плеча в деревне Степаново под Электросталью из-за падения обломков сбитого беспилотника.

В подмосковном Жуковском беспилотный аппарат врезался в многоквартирный дом, пострадавших нет.