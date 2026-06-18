Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.
Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В посёлке Ракитное мужчина получил ранение после удара беспилотника по территории коммерческого объекта. Он обратился к медикам, и после оказания помощи его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа женщина пострадала при детонации дрона. Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы. Раненой оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что женщина получила незначительное ранение плеча в деревне Степаново под Электросталью из-за падения обломков сбитого беспилотника.
В подмосковном Жуковском беспилотный аппарат врезался в многоквартирный дом, пострадавших нет.