Дроны ВСУ ударили по МНПЗ и повредили дома в Подмосковье: что известно

Москва и Московская область утром 18 июня подверглись масштабной атаке беспилотников. ТАСС утверждает, что попытка атаки вражеских беспилотников на Москву стала самой крупной за два года. По последним данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала текущих суток силами ПВО было сбито 85 БПЛА.
Одним из объектов, на территории которого обнаружили обломки БПЛА, стал Московский нефтеперерабатывающий завод. Городские власти сообщили, что на предприятии проводятся необходимые работы после происшествия. Еще один беспилотник был сбит в районе торгового комплекса «Садовод». В результате падения фрагментов повреждения получило одно из зданий. По предварительным данным, никто не пострадал.
Основной удар пришелся на Подмосковье. О повреждениях в нескольких муниципалитетах сообщил губернатор Андрей Воробьев. Последствия атаки зафиксированы в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде.
В Жуковском беспилотник попал в высотный жилой дом на улице Гагарина. Повреждены конструкции между верхними этажами здания, включая выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. После происшествия началась эвакуация жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Электростали обломки сбитого дрона упали на частное домовладение в деревне Степаново. Повреждена кровля дома. Легкое ранение получила женщина, которая впоследствии отказалась от госпитализации. Еще один инцидент произошел на улице Радио, где после падения обломков загорелся автомобиль. Пожар был быстро потушен.
Сразу несколько мест падения обломков зарегистрировали в Люберцах. Повреждения получили фитнес-центр и объект на территории промышленной зоны. Кроме того, фрагменты беспилотника попали на крышу торгового центра «Белая Дача». После этого на объекте произошло возгорание. Информация о последствиях уточняется.
В Чеховском округе удар пришелся по дачной застройке. В деревне Масново-Жуково беспилотник попал в дом на территории садового товарищества. Здание и хозяйственные постройки оказались разрушены. Еще в одном населенном пункте округа — поселке Крюково — обломки упали на несколько участков. Специалисты продолжают оценивать масштаб повреждений.
Пожары после атаки возникли и в Павловском Посаде. В СНТ «Дружба» деревни Фатеево загорелись два дачных дома. На месте работали пожарные расчеты. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На фоне налета были введены ограничения в крупнейших аэропортах столичного региона. Временно прекращали прием и отправку самолетов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
К моменту отмены ограничений сотрудники аэропортов приступили к восстановлению штатной работы. Пассажиров начали выводить из укрытий и возвращать в терминалы, однако авиакомпаниям пришлось корректировать графики вылетов и прилетов.
Власти продолжают собирать информацию о последствиях атаки. На местах работают сотрудники оперативных служб, правоохранительных органов и коммунальных организаций. Данные о повреждениях и возможном ущербе продолжают уточняться.
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