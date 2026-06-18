Стало понятно, зачем Зеленский ездил в Эвиан: G7 дала добро на удары по Москве и по гражданским

Не успел Зеленский вернуться из французского Эвиана, где «большая семерка» пообещала ему поддержку, в том числе дальнобойным оружием, как ВСУ организовали массированную атаку на столицу. Перед этим террористический киевский режим отметился очередным преступлением против гражданских — ударом по автобусу с белорусскими детьми. Все это означает только одно: коллективный Запад в Эвиане дал добро Зеленскому на продолжение террористических атак и налетов на российские города.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили утром 18 июня об отражении налета десятков украинских дронов. Есть повреждения на месте падения некоторых беспилотников.
А вчера украинский дрон-камикадзе самолётного типа нанёс удар по автобусу, в котором ехали на отдых белорусские дети и сопровождающие их взрослые. Погибла женщина. Шестеро детей и двое взрослых ранены. Операторы беспилотника видели и осознавали, что бьют отнюдь не по военной цели. С юридической точки зрения произошедшее — террористический акт и военное преступление.
МИД Республики Беларусь в своём официальном заявлении расценил случившееся «как очередной акт терроризма против мирного населения» и потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений по данному факту. Но лично президент Белоруссии Александр Лукашенко по горячим следам высказываться не стал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что операторы беспилотников отлично видят, какие цели поражают, и что это, несомненно, была целенаправленная атака на автобус с мирными жителями, в данном случае — с детьми. Также он предположил, что и в этот раз Россия не услышит от Европы какого-либо осуждения террористических действий киевского режима. Тем не менее, Песков призвал «не опускать руки, а наоборот… продолжать рассказывать об этих зверствах, без преувеличения, всему миру».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся «чудовищным преступлением» и призвала международные структуры, национальные правительства и мировую общественность решительно осудить совершённый преступным киевским режимом теракт.
Напомним, что удар по автобусу с белорусскими детьми был нанесён на территории Брянской области России. Юные спортсмены-футболисты ехали на отдых в Геленджик из Гомельской области Белоруссии. Всего в автобусе находилось 44 человека, из которых 28 — дети.
Могли украинские террористы знать, что их жертвами станут именно белорусские школьники? Теоретически — да, это можно допустить, тем более, что втянуть Беларусь в военный конфликт — голубая мечта Зеленского и его кураторов. Но, скорее всего, подонки просто били по автобусу с гражданскими людьми, не особо заморачиваясь насчёт их национальной принадлежности. Определяющим тут было обстоятельство, что пассажирское транспортное средство двигалось по территории России.
Официальные лица выражаются сдержанно, на бытовом уровне наши граждане оперируют в отношении виновников данного теракта принципиально иными выражениями с куда большим эмоциональным окрасом.
Некоторые из них, имеющие отношение к исторической науке, вспомнили немного анахроничное, но довольно точное определение, очень подходящее для ВСУ — «войска бешеной собаки».
Как известно, заражённое вирусом бешенства животное проявляет неспровоцированную агрессию ко всем живым существам, до которых его источающая обильную слюну пасть способна дотянуться. А так как бешенство не лечится, то больное животное приходится немедленно усыплять.
Может и нашей разведке в плотной связке с Воздушно-космическими силами и ракетными войсками стоит взять на себя роль «ветеринаров», точно установить места нахождения «очагов вируса», коими являются самые высокопоставленные командиры ВСУ, и хладнокровно выжечь эту заразу «хирургическими» ракетными ударами? А если это покажется кому-то выстрелами из пушки по воробьям, то готов возразить: для мерзавцев, отдающих приказы об убийстве детей, даже самых крупнокалиберных снарядов жалеть не стоит!
Ну, а в отношении провокационной политики Запада, толкающего Киев на продолжение войны с Россией, можно сказать одно: напрашиваетесь. Бумеранг всегда возвращается.