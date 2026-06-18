Стало понятно, зачем Зеленский ездил в Эвиан: G7 дала добро на удары по Москве и по гражданским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что операторы беспилотников отлично видят, какие цели поражают, и что это, несомненно, была целенаправленная атака на автобус с мирными жителями, в данном случае — с детьми. Также он предположил, что и в этот раз Россия не услышит от Европы какого-либо осуждения террористических действий киевского режима. Тем не менее, Песков призвал «не опускать руки, а наоборот… продолжать рассказывать об этих зверствах, без преувеличения, всему миру».