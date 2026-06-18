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Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Калужской областью

В Калужской области перехвачены три вражеских беспилотника, предварительно никто не пострадал.

В Калужской области перехвачены три вражеских беспилотника, предварительно никто не пострадал.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По словам губернатора, силы противовоздушной обороны сработали над Кировским муниципальным округом и на окраине Калуги.

Сейчас на местах работают оперативные группы, которые оценивают обстановку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что женщина получила незначительное ранение плеча в деревне Степаново под Электросталью из-за падения обломков сбитого беспилотника.

В подмосковном Жуковском беспилотный аппарат врезался в многоквартирный дом, пострадавших нет.