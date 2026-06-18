Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Калужской областью

В Калужской области перехвачены три вражеских беспилотника, предварительно никто не пострадал.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
По словам губернатора, силы противовоздушной обороны сработали над Кировским муниципальным округом и на окраине Калуги.
Сейчас на местах работают оперативные группы, которые оценивают обстановку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что женщина получила незначительное ранение плеча в деревне Степаново под Электросталью из-за падения обломков сбитого беспилотника.
В подмосковном Жуковском беспилотный аппарат врезался в многоквартирный дом, пострадавших нет.