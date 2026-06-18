Владимир Путин проводит серию двусторонних встреч на полях саммита

Помимо сырьевой повестки, стороны зафиксировали значительный прогресс в развитии транспортно-логистической связности. Ярким примером сотрудничества стали действия группы Fesco, которая в 2025 году запустила мультимодальные перевозки из порта Манилы. Контейнерные линии теперь связывают филиппинскую столицу сразу с тремя ключевыми хабами РФ — Владивостоком на Дальнем Востоке, Новороссийском на Черном море и Санкт-Петербургом на Балтике. Транзит через Шанхай позволяет оптимизировать сроки доставки и делает цепочку поставок устойчивой к внешним рискам.