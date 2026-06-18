Владимир Путин проводит серию двусторонних встреч на полях саммита

Визит филиппинского лидера стал первым в истории двусторонних отношений, а сам Манила, получивший статус председателя Ассоциации в 2026 году, обозначил практические точки соприкосновения с Москвой — от закупок энергоресурсов до перестройки морских путей.
Переговоры лидеров прошли на фоне волатильности мировых нефтяных рынков, спровоцированной эскалацией на Ближнем Востоке. С учетом объявленного на Филиппинах режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе, Манила официально инициировала переговорный трек с Россией по прямым закупкам сырой нефти. Для Москвы этот интерес означает не просто разовую сделку, а возможность закрепиться на новом перспективном рынке Юго-Восточной Азии, минуя традиционных посредников.
Помимо сырьевой повестки, стороны зафиксировали значительный прогресс в развитии транспортно-логистической связности. Ярким примером сотрудничества стали действия группы Fesco, которая в 2025 году запустила мультимодальные перевозки из порта Манилы. Контейнерные линии теперь связывают филиппинскую столицу сразу с тремя ключевыми хабами РФ — Владивостоком на Дальнем Востоке, Новороссийском на Черном море и Санкт-Петербургом на Балтике. Транзит через Шанхай позволяет оптимизировать сроки доставки и делает цепочку поставок устойчивой к внешним рискам.
Встреча в Казани приобретает особое значение, учитывая, что в 2026 году именно Филиппины председательствуют в АСЕАН. Это дает России уникальный канал для продвижения своих инициатив в блоке. Маркос, впервые посетивший Российскую Федерацию, подчеркнул настроенность на системный диалог, выходящий за рамки протокольных мероприятий.