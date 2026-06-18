Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Anthropic открывает офис в Сеуле из-за контроля Вашингтоном экспорта ИИ

Компания Anthropic объявила об официальном открытии офиса в столице Южной Кореи, сообщает в четверг агентство «Рёнхап».

Компания Anthropic объявила об официальном открытии офиса в столице Южной Кореи, сообщает в четверг агентство «Рёнхап».

Интерес Anthropic к Сеулу возник после решения закрыть доступ к своим самым передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5 и Mythos 5 из-за распоряжения администрации президента США Дональда Трампа приостановить доступ к ним иностранных граждан. По информации The Washington Post, вашингтонские чиновники пошли на это, заподозрив одного из клиентов Anthropic, южнокорейскую компанию, в связях с Китаем.

«Корея — один из наших самых быстрорастущих рынков в мире… благодаря технической базе и разработчикам, которые у вас есть», — приводит агентство слова на пресс-конференции управляющего международным сектором Anthropic Криса Чиаури. Согласно мартовскому отчету компании, Южная Корея заняла 12 место среди 116 стран по уровню использования на душу населения модели ИИ Claude.

Компания объявила о планах создания партнерской экосистемы с крупнейшими гипермаркетами, включая Google Cloud, Microsoft и Amazon. Также Anthropic заверила, что рассматривает варианты хранения данных, которые соответствуют местным нормативным актам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше