Anthropic открывает офис в Сеуле из-за контроля Вашингтоном экспорта ИИ

Компания Anthropic объявила об официальном открытии офиса в столице Южной Кореи, сообщает в четверг агентство «Рёнхап».
Интерес Anthropic к Сеулу возник после решения закрыть доступ к своим самым передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5 и Mythos 5 из-за распоряжения администрации президента США Дональда Трампа приостановить доступ к ним иностранных граждан. По информации The Washington Post, вашингтонские чиновники пошли на это, заподозрив одного из клиентов Anthropic, южнокорейскую компанию, в связях с Китаем.
«Корея — один из наших самых быстрорастущих рынков в мире… благодаря технической базе и разработчикам, которые у вас есть», — приводит агентство слова на пресс-конференции управляющего международным сектором Anthropic Криса Чиаури. Согласно мартовскому отчету компании, Южная Корея заняла 12 место среди 116 стран по уровню использования на душу населения модели ИИ Claude.