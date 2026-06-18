Anthropic открывает офис в Сеуле из-за контроля Вашингтоном экспорта ИИ

Интерес Anthropic к Сеулу возник после решения закрыть доступ к своим самым передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5 и Mythos 5 из-за распоряжения администрации президента США Дональда Трампа приостановить доступ к ним иностранных граждан. По информации The Washington Post, вашингтонские чиновники пошли на это, заподозрив одного из клиентов Anthropic, южнокорейскую компанию, в связях с Китаем.