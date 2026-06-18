Тайвань планирует стимулировать рост иностранного турпотока выплатами до $250

В первом квартале Тайвань посетило почти 3 млн интуристов, что на 3,8% превосходит показатель аналогичного периода прошлого года. Чаще всех на остров приезжают японцы — в 2025 году побывало около 1,48 млн (с ростом на 12% к 2024 году).