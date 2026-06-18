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Тайвань планирует стимулировать рост иностранного турпотока выплатами до $250

Тайваньский департамент туризма объявил о планах поощрения постоянных иностранных туристов суммами до 8 тыс. новых тайваньских долларов (TWD) ($253,4). Об этом в четверг пишет местная газета Taipei Times.

Тайваньский департамент туризма объявил о планах поощрения постоянных иностранных туристов суммами до 8 тыс. новых тайваньских долларов (TWD) ($253,4). Об этом в четверг пишет местная газета Taipei Times.

В заявлении ведомства указано, что льготы доступны для всех интуристов. Постоянные посетители острова получат по TWD 5 тыс. и еще дополнительные TWD 3 тыс., если привезут с собой попутчиков.

В первом квартале Тайвань посетило почти 3 млн интуристов, что на 3,8% превосходит показатель аналогичного периода прошлого года. Чаще всех на остров приезжают японцы — в 2025 году побывало около 1,48 млн (с ростом на 12% к 2024 году).

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