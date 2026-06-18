Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан: позиция России по Украине не изменилась

Позиция России по конфликту на Украине не изменилась, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам своего визита в РФ 16−17 июня. В среду в Казани прошли его переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Позиция России по конфликту на Украине не изменилась, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам своего визита в РФ 16−17 июня. В среду в Казани прошли его переговоры с президентом Владимиром Путиным.

«В ходе моих контактов в России я заметил, что позиция российских властей по вопросу Украины не изменилась», — заявил министр (цитата по Turkye).

Турецкий министр добавил, что в отношениях Анкары и Москвы нет препятствий для совместной работы, стороны стремятся к сотрудничеству во всех возможных областях.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
Читать дальше