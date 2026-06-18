Фидан: позиция России по Украине не изменилась

Позиция России по конфликту на Украине не изменилась, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам своего визита в РФ 16−17 июня. В среду в Казани прошли его переговоры с президентом Владимиром Путиным.
«В ходе моих контактов в России я заметил, что позиция российских властей по вопросу Украины не изменилась», — заявил министр (цитата по Turkye).
Турецкий министр добавил, что в отношениях Анкары и Москвы нет препятствий для совместной работы, стороны стремятся к сотрудничеству во всех возможных областях.
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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.Читать дальше