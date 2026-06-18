Politico узнало подробности контактов Евросовета с Россией

Издание отмечает, что это прямое взаимодействие нарушает негласную политику ЕС не вести переговоров с Москвой с 2022 года. При этом чиновник добавил, что господин Кошта «тесно координировал свои действия с европейскими лидерами по поводу возможного взаимодействия с Россией». О контактах с Москвой также сообщало агентство Bloomberg.