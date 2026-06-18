«Претендует на звание самого масштабного исторического фестиваля в стране»: каким будет «Элбэдэн-2026»

«По количеству техники и кавалерии в этом году цифры рекордные».
Рекордное количество техники, участники из разных уголков страны и большое количество пиротехники — фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» и в этом году станет больше и ярче. С каждым разом мероприятие набирает обороты и сегодня уже претендует на звание самого крупного среди подобных в стране.
С 2019 года фестиваль проходит на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова — в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана. Название фестиваля — «Элбэдэн» — это татарская версия названия села.
В этом году фестиваль пройдет в последние выходные июня — 27-го и 28-го. Гостей ждут три масштабные реконструкции:
— «1919. Юность героя»; — утренний бой «Вторжение»; — реконструкция «Огненные годы Бреста».
Кроме этого, в программе фестиваля — лекции, экскурсии, мастер-классы по танцам военных лет, кинопоказы и даже показ моды военного времени. Завершится фестиваль выступлением группы «Добробат» и заслуженного артиста России Александра Маршала.
В программе фестиваля — лекции, экскурсии, мастер-классы по танцам военных лет, кинопоказы и даже показ моды военного времени.
Автор и организатор фестиваля Наиля Тазиева отметила, что каждый год в программу фестиваля вводятся дополнительные новшества, меняется сценарий и дополняется сюжет. В этом году будет много новых декораций, пиротехнических эффектов и много других нововведений.
«По количеству техники и кавалерии в этом году цифры рекордные. И впервые в истории реконструкторского движения произойдет культурно-историческая коллаборация с творческими номерами. Основную реконструкцию мы делаем, захватывая очень большой период с 1941 по 1944 год. Надо понимать, что это совершенно разные формы, разные стратегии боев, разная техника. В центре этой реконструкции мы показываем, как Татарстан в годы Великой Отечественной войны помогал фронту», — рассказала «Татар-информу» Наиля Тазиева.
В военные годы в ТАССР было эвакуировано большое количество заводов Советского Союза, и именно работу тыла планируют показать на реконструкции, добавила автор фестиваля.
Каждый год в программу фестиваля вводятся дополнительные новшества, меняется сценарий и дополняется сюжет.
«Мы планируем рассказать о тех героях, которые совершили подвиг в первые часы Великой Отечественной войны. Раньше эта тема никогда не поднималась. Все мы знаем о подвиге майора Петра Гаврилова, также мы хотели рассказать и о других наших земляках-героях», — говорит Наиля Тазиева.
В этом году на фестиваль приедет заведующая музеем Восточного форта мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Инна Гавриленко, которая расскажет о мужестве, стойкости и несломленном духе Петра Гаврилова.
«Брестская крепость — это как раз то место, где держал оборону Петр Михайлович Гаврилов. Инна Гавриленко организует для нас виртуальную экскурсию по тем местам», — рассказала организатор фестиваля.
Наиля Тазиева: «Элбэдэн» — это в первую очередь сохранение исторической памяти. Мы для этого и начали делать этот фестиваль".
«На нас равняются, с нас берут пример, некоторые площадки копируют наш фестиваль».
В этом году география участников расширилась — реконструкторы приедут с Сахалина, Дальнего Востока, из Белоруссии.
«“Элбэдэн” — это в первую очередь сохранение исторической памяти. Мы для этого и начали делать этот фестиваль. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что жители Пестречинского района знают не просто фамилии героев, но и их подвиги, исторические даты и так далее. Их отношение к истории изменилось. В рамках фестиваля мы не только формируем традиционные российские духовные ценности, патриотизм, готовим подрастающее поколение к защите своей страны — у нас есть площадки, посвященные СВО и подвигу земляка — Героя России Ивана Додосова. Большая часть наших участников собирает гуманитарную помощь фронту, есть и те, кто принимал участие в боевых действиях», — добавила Наиля Тазиева.
Она подчеркнула — фестиваль стал флагманским мероприятием в Приволжском федеральном округе.
«На нас равняются, с нас берут пример. Некоторые площадки копируют наш фестиваль. После того как появился наш фестиваль, появилось большое количество подобных мероприятий не только в нашей республике, но и в других регионах. Кроме того, стали появляться новые клубы реконструкции», — обратила внимание организатор.
В 2019 году, когда «Элбэдэн» провели впервые, участие в нем приняли 150 реконструкторов, которые воссоздавали сражения Великой Отечественной войны на двух площадках. Зрителями стали 8 тысяч человек. В прошлом году, по подсчетам организаторов, зрителей было почти в два раза больше, а участников — 390 человек.
«В этом году в фестивале будет задействовано 28 единиц техники периода Гражданской и Великой Отечественной войн, в том числе оригинальные модели, а также более 10 единиц различных пушек. В программе примет участие пять авиабортов и 10 парашютистов. Зрители увидят кавалерию из Татарстана, Ульяновской области и Москвы, тройки орловских рысаков из Музея Орловской тройки Москвы — всего в реконструкции будут задействованы более 14 коней», — привела данные Наиля Тазиева.
Заявки на участие в этом году поступили от 500 реконструкторов, однако из-за особенностей площадки организаторы были вынуждены сократить число участников до 400 человек.
«В 2019 году были гости и реконструкторы только из Татарстана. Сейчас к нам едет вся Россия. Если в этом году все пройдет так, как мы задумали, то мы станем не просто “одним из”, а самым масштабным фестивалем реконструкции Великой Отечественной войны», — добавила она.
В прошлом году «Элбэдэн» стал лауреатом национальной премии «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее событие в области патриотического туризма».
Внимание даже к самым, казалось бы, незначительным деталям очень важно — ткань, пуговицы и другие моменты строго воспроизводятся по историческим данным.
«Люди, которые занимаются военно-исторической реконструкцией, — фанаты своего дела».
Исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества Тимур Камалетдинов уже седьмой год занимается организацией фестиваля.
«Люди, которые занимаются военно-исторической реконструкцией, — настоящие фанаты своего дела. Это люди, которые кропотливо собирают свои костюмы, у них принято не просто собрать костюм, но и в целом весь образ своего персонажа. Они изучают историю, подробно вникают в определенный период, они посвящают себя изучению каких-то деталей, особенностей формы конкретного подразделения. Реконструкторы вовлекают в это дело и молодежь», — рассказал Тимур Камалетдинов «Татар-информу».
Внимание даже к самым, казалось бы, незначительным деталям очень важно — ткань, пуговицы и другие моменты строго воспроизводятся по историческим данным.
«Подготовка к фестивалю у каждого участника занимает разное количество времени. Молодые ребята, которые только пришли в это движение, тратят гораздо больше времени. Потому что одно дело — просто купить форму и элементы снаряжения, другое дело — изучить, почему было именно так. Погружение во все это создает аутентичный образ бойца Красной Армии, потом, во время самой реконструкции, создается ощущение реальности происходящего», — отметил Тимур Камалетдинов.
Тимур Камалетдинов: «Подготовка к фестивалю у каждого участника занимает разное количество времени. Молодые ребята, которые только пришли в это движение, тратят гораздо больше времени».
Он поделился, что раньше сам принимал участие в фестивале, однако организационные моменты стали отнимать много времени — фестиваль растет, а значит, и работы становится больше.
«Я раньше принимал участие в составе клуба “Белый всадник” — он занимается реконструкцией кавалерии. Обычно мы представляли красную конницу, но в этом году нас попросили выступить на стороне белых. Мы будем выступать одной лавиной с остальными конными клубами», — добавил организатор.
Эмоции от участия невероятные, добавил Тимур Камалетдинов.
«Погружение во всю эту атмосферу вызывает достаточно глубокие чувства. Мы заранее заезжаем, ставим лагеря, создаем антураж, который позволяет нас самим поверить, что мы солдаты тех далеких лет. Но самые яркие эмоции у детей, которые с замиранием сердца следят, как летит земля от взрывов, как бегут солдаты с криками “Ура”. Стоит только посмотреть в их глаза в этот момент — там столько восторга! Смотреть на это через экран — это одно, а увидеть воочию — совершенно другие эмоции», — объяснил Тимур Камалетдинов.
«Погружение во всю эту атмосферу вызывает достаточно глубокие чувства. Мы заранее заезжаем, ставим лагеря, создаем антураж, который позволяет нас самим поверить, что мы солдаты тех далеких лет».
К слову, первые зрители «Элбэдэна» уже подросли и сами становятся участниками реконструкции.
«Таких историй много. У директора музея Великой Отечественной войны Александра Александрова есть молодежный военно-исторический клуб “Казанский рубеж”, где ребята как раз участвуют в фестивале “Элбэдэн” и других реконструкциях», — говорит он.
21 и 22 июня часть выставочного проекта с фестиваля под названием «Память о них бессмертна» будет представлена в Казанском Кремле. Официальная презентация состоится 22 июня в 11:00.