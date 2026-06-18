«Претендует на звание самого масштабного исторического фестиваля в стране»: каким будет «Элбэдэн-2026»

«“Элбэдэн” — это в первую очередь сохранение исторической памяти. Мы для этого и начали делать этот фестиваль. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что жители Пестречинского района знают не просто фамилии героев, но и их подвиги, исторические даты и так далее. Их отношение к истории изменилось. В рамках фестиваля мы не только формируем традиционные российские духовные ценности, патриотизм, готовим подрастающее поколение к защите своей страны — у нас есть площадки, посвященные СВО и подвигу земляка — Героя России Ивана Додосова. Большая часть наших участников собирает гуманитарную помощь фронту, есть и те, кто принимал участие в боевых действиях», — добавила Наиля Тазиева.