ООН осудила атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области

Напомним, БПЛА атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 Речицы, в котором находились 44 человека, из которых 28 детей. Они ехали на отдых в Геленджик (подробнее мы писали здесь). Мы также собрали хронологию события и реакцию властей Беларуси.
Как заявил Дюжаррик, ООН осуждает нападения на гражданское население, а также объекты гражданской инфраструктуры. Представитель генсека напомнил, что международное право запрещает такого рода атаки, их нужно немедленно прекратить.
Тем временем МИД заявил, что Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском: «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области при атаке ВСУ на автобус.