ООН осудила атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области

Напомним, БПЛА атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 Речицы, в котором находились 44 человека, из которых 28 детей. Они ехали на отдых в Геленджик (подробнее мы писали здесь). Мы также собрали хронологию события и реакцию властей Беларуси.