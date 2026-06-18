В российском МИДе заявили о переносе давления на флот РФ из Балтики в Атлантику

Западные страны расширяют географию действий, направленных против российского судоходства, распространяя их с Балтийского региона на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
В обращении к участникам международной конференции, посвященной современным угрозам торговому судоходству, дипломат заявил, что давление на морские перевозки стало одним из ключевых элементов гибридного противостояния с Россией. По его словам, речь идет прежде всего о попытках ограничить использование стратегических морских маршрутов, по которым российские энергоносители поставляются на мировые рынки.
Грушко отметил, что первоначально основное внимание западных стран было сосредоточено на Балтийском море. Однако после действий российского Военно-морского флота, которые, по его словам, были направлены на демонстрацию присутствия в регионе, активность сместилась на другие морские направления. В числе таких зон он назвал Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику.
Отдельно дипломат остановился на правовых аспектах происходящего. По его мнению, западные государства пытаются адаптировать международно-правовую базу под собственные интересы и расширить возможности для действий своих силовых структур. В частности, он подверг критике использование термина «теневой флот», указав, что такое понятие не имеет закрепленного юридического определения в международном праве.
Грушко подчеркнул, что западные государства все чаще называют свои односторонние ограничения международными санкциями, хотя, как отметил дипломат, такой статус в международном праве имеют только меры, одобренные Советом Безопасности ООН. Он напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН неоднократно указывала на незаконность односторонних ограничительных мер.
По оценке российского дипломата, сложившаяся ситуация затрагивает не только политическую сферу, но и мировую экономику. В качестве примера он привел обострение вокруг Ирана, заявив, что события в одном регионе способны оказать влияние на международное судоходство, мировые рынки и экономическое положение государств далеко за пределами зоны конфликта.
Читайте также: МИД РФ сообщил об озабоченности действиями Киева в Черном море.