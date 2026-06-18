В российском МИДе заявили о переносе давления на флот РФ из Балтики в Атлантику

Грушко отметил, что первоначально основное внимание западных стран было сосредоточено на Балтийском море. Однако после действий российского Военно-морского флота, которые, по его словам, были направлены на демонстрацию присутствия в регионе, активность сместилась на другие морские направления. В числе таких зон он назвал Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику.