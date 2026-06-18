Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины перебрасывают в Сумскую область подразделения 3-го армейского корпуса «Азов»* на фоне потерь. Действия связывают с обстановкой на Сумском фронте. Известно о трудностях с обеспечением прибывающих войск. Украинские волонтёры стараются помогать им с едой. Считается, что причина в позиции украинского командования. Оно не хочет поддерживать одно из самых известных формирований.