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Трамп выступил за прекращение действия соглашения USMCA

Трамп заявил, что предпочел бы, чтобы соглашение о свободной торговле США, Мексики и Канады USMCA прекратило свое действие. Дедлайн договоренности сторон о продлении договора наступает 1 июля.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на полях саммита G7 во Франции, что предпочел бы, чтобы Вашингтон более не являлся стороной торгового соглашения USMCA (США — Мексика — Канада), судьба которого будет определена этим летом.

«Я думаю о том, что, возможно, мы не сможем заключить сделку. Я бы предпочел не иметь USMCA. Главная причина, по которой я хотел его иметь, заключалась в том, что не было выхода из NAFTA, худшего торгового соглашения в истории. Я бы предпочел оставить его неподписанным, я бы предпочел его расторгнуть», — приводит его слова Bloomberg.

При этом он уточнил, что все еще допускает продление соглашения, если стороны смогут договориться.

6 июня газета Financial Times сообщала, что представители американской и мексиканской сторон обсудили в мае вопросы продления USMCA, а переговоры по различным деталям соглашения должны будут проходить в течение всего лета. При этом контакты Вашингтона и Оттавы по поводу соглашения еще не начались. Собеседники издания выразили мнение, что стороны вряд ли смогут достичь прогресса в ближайшие месяцы.

США, Мексика и Канада должны принять к 1 июля решение о продлении действия USMCA еще на 16 лет либо об установлении механизма ежегодных пересмотров соглашения. FT уточняла, что стороны надеются достичь к установленному сроку хотя бы промежуточной договоренности.

18 апреля Министр торговли США Говард Лютник резко раскритиковал Канаду накануне предстоящих торговых переговоров и заявил о необходимости пересмотра соглашения USMCA. В ходе выступления в Вашингтоне Лютник назвал USMCA «плохой сделкой», но сообщил, что президент Трамп считает, что соглашение «нужно пересмотреть и переосмыслить правильно» в ходе новых переговоров, которые должны начаться в июле.

В Минторге США позже заявили FT, что слова Лютника были неверно процитированы. По версии ведомства, министр, говоря о торговом дисбалансе, «объяснял, как Канада расходует» экономику США объемом $30 трлн.

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