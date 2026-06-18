Трамп выступил за прекращение действия соглашения USMCA

«Я думаю о том, что, возможно, мы не сможем заключить сделку. Я бы предпочел не иметь USMCA. Главная причина, по которой я хотел его иметь, заключалась в том, что не было выхода из NAFTA, худшего торгового соглашения в истории. Я бы предпочел оставить его неподписанным, я бы предпочел его расторгнуть», — приводит его слова Bloomberg.