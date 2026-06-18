В Черниговской области заметили российские ракеты «Бандероль»

Ранее украинская сторона уже заявляла о применении ВС РФ новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Дальность ракеты, предварительно, составляет около 500 км, а скорость может достигать 650 км/ч. Также отмечалось, что для таких ракет создали универсальную пусковую платформу, которая позволяет запускать их с самолётов, вертолётов и беспилотников.