Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черниговской области заметили российские ракеты «Бандероль»

В Черниговской области Украины заметили две малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль». Об этом сообщает проект «Повёрнутые на войне» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.

По данным источников канала, российские ракеты пролетели над регионом. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«В небе над Украиной заметили две малогабаритные крылатые ракеты “Бандероль”», — говорится в сообщении.

Другие подробности о возможных целях и последствиях не приводятся. Также не сообщается, где именно в Черниговской области заметили ракеты.

Ранее украинская сторона уже заявляла о применении ВС РФ новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Дальность ракеты, предварительно, составляет около 500 км, а скорость может достигать 650 км/ч. Также отмечалось, что для таких ракет создали универсальную пусковую платформу, которая позволяет запускать их с самолётов, вертолётов и беспилотников.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.