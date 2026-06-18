В Черниговской области заметили российские ракеты «Бандероль»

По данным источников канала, российские ракеты пролетели над регионом. Официального подтверждения этой информации пока нет.
«В небе над Украиной заметили две малогабаритные крылатые ракеты “Бандероль”», — говорится в сообщении.
Другие подробности о возможных целях и последствиях не приводятся. Также не сообщается, где именно в Черниговской области заметили ракеты.
Ранее украинская сторона уже заявляла о применении ВС РФ новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Дальность ракеты, предварительно, составляет около 500 км, а скорость может достигать 650 км/ч. Также отмечалось, что для таких ракет создали универсальную пусковую платформу, которая позволяет запускать их с самолётов, вертолётов и беспилотников.
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