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Трамп заявил о падении цен на нефть после подписания меморандума с Ираном

Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном заявил, что цены на нефть начнут снижаться.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном заявил, что цены на нефть начнут снижаться.

Видео опубликовала пресс-служба Белого дома в X. Американский лидер подписал меморандум в Версале во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После того, как Трамп оставил подпись, в зале прозвучали аплодисменты, и президенты пожали руки.

«[Цена на] нефть падает», — сказал Трамп, указав пальцем вниз.

Ранее иранский телеканал Press TV со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи сообщил, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде, официальная церемония не потребовалась.

В начале военной операции США и Израиля против Ирана на мировых рынках неоднократно фиксировали рост цены на нефть. Связано это с блокадой Ормузского пролива — одного из главных мировых маршрутов поставок энергоносителей. Сначала о прекращении судоходства через эти воды объявил Тегеран. После неудавшихся первых переговоров Вашингтон в свою очередь также начал блокаду иранских портов в этих водах.

Один из пунктов подписанного меморандума предполагает снятие морской блокады и возобновление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней.

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