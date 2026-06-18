Трамп заявил о падении цен на нефть после подписания меморандума с Ираном

В начале военной операции США и Израиля против Ирана на мировых рынках неоднократно фиксировали рост цены на нефть. Связано это с блокадой Ормузского пролива — одного из главных мировых маршрутов поставок энергоносителей. Сначала о прекращении судоходства через эти воды объявил Тегеран. После неудавшихся первых переговоров Вашингтон в свою очередь также начал блокаду иранских портов в этих водах.