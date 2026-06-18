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Собянин сообщил об уничтожении 43 дронов, летевших на Москву

Средства ПВО сбили 43 беспилотника, сообщил глава города Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РБК

Средства ПВО сбили 43 беспилотника, сообщил глава города Сергей Собянин в «Максе».

«43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.», — написал он.

По словам Собянина, нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода, который также был атакован двумя днями ранее. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод», из-за чего повреждения получило одно из зданий.

В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский (Раменское) действует ограничение на прием и выпуск воздушных судов.

Ночью и утром налету беспилотников подверглись населенные пункты Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В деревне Степаново в Электростали при падении обломков БПЛА женщина получила незначительное ранение плеча. Падение обломков беспилотника также привело к возгоранию торгового центра «Белая дача» в Люберцах. В Павловском Посаде в результате попадания беспилотника загорелись два дачных дома.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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