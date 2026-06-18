Собянин сообщил об уничтожении 43 дронов, летевших на Москву

Средства ПВО сбили 43 беспилотника, сообщил глава города Сергей Собянин в «Максе».
«43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.», — написал он.
По словам Собянина, нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода, который также был атакован двумя днями ранее. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод», из-за чего повреждения получило одно из зданий.
В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский (Раменское) действует ограничение на прием и выпуск воздушных судов.
Ночью и утром налету беспилотников подверглись населенные пункты Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В деревне Степаново в Электростали при падении обломков БПЛА женщина получила незначительное ранение плеча. Падение обломков беспилотника также привело к возгоранию торгового центра «Белая дача» в Люберцах. В Павловском Посаде в результате попадания беспилотника загорелись два дачных дома.
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